Здоровье 25 ноября 2022, 17:37 Ученые обнаружили изменение белого вещества в мозге у людей с мигренью Изменение белого вещества в мозге выявлено исключительно у страдающих мигренью людей

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Американские ученые провели исследования и нашли у людей, которые страдают сильными головными болями, существенные изменения под корой головного мозга. Об этом сообщил «Ридус».

По данным специалистов, в ходе исследования при помощи магнитно-резонансной томографии были проанализированы результаты около 10 человек с хронической головной болью. Выяснилось, что у пациентов с мигренью происходят поражения белого вещества в головном мозге.

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Кроме того, у страдающих мигренью обнаружили изменения в промежутках мозга, которые окружены сосудами и заполняются специальной жидкостью.

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