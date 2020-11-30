Ученые обнаружили, что легкие пациентов с COVID-19 на ИВЛ поражает грибок

Ученые обнаружили еще одну причину, повышающую смертность в реанимациях. По их данным, легкие пациентов с COVID-19, подключенных к ИВЛ, могут поражать грибковые инфекции. В результате умирают от 16 до 25% пациентов.

Зачастую грибок вызывает пневмонию из-за снижения иммунитета, а также из-за приема дексаметазона и тоцилизумаба. Эти препараты часто назначают при тяжелом течении болезни, сообщила газета «Известия». Тем не менее выявить грибковую пневмонию гораздо сложнее, чем вирусную или бактериальную.

По словам завкафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Николая Климко, у болеющих COVID-19 существует два варианта грибка. В первом случае это происходит из-за длительного нахождения в реанимации, когда пациент лежит с центральным венозным катетером. В таком случае летальность составляет 50%.

И второй вариант — грибковая пневмония, где отягчающим фактором является сама коронавирусная инфекция. Также развитию грибка может способствовать дексаметазон и другие биологические иммуносупрессоры. Эксперт отметил, что эти препараты могут спасти жизнь части больных, но от их применения снижается количество иммунологически активных клеток.

Такой вид пневмонии лечится, но определить ее вовремя у медиков не всегда получается. Для этого нужно провести бронхоскопию и осмотреть легкие изнутри. Однако при тяжелом состоянии эту процедуру проводить нельзя. А еще такой вид исследования повышает риск заражения врача.