Ученые объяснили, зачем с подозрением на коронавирус обращаться к стоматологу
Ученые из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета нашли новый симптом коронавирусной инфекции. Она может провоцировать специфические поражения полости рта, из-за которых необходимо обращаться к стоматологу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на зарубежное издание.
По словам исследователей, из-за коронавируса могут возникать язвы и бляшки, а также трещины на языке. Медики пришли к выводу, что это вторичные поражения, возникшие в результате системного ухудшения. Помимо этого, специалисты напомнили, что у зараженных людей происходит потеря вкуса и обоняния.
Ученые рассказали о случае с пожилым пациентом. У него на 24-й день во рту нашли желтые язвы и глубокие трещины. Отмечается, что они могут появиться из-за ослабленного иммунитета.