Ученые объяснили, зачем с подозрением на коронавирус обращаться к стоматологу

По словам исследователей, из-за коронавируса могут возникать язвы и бляшки, а также трещины на языке. Медики пришли к выводу, что это вторичные поражения, возникшие в результате системного ухудшения. Помимо этого, специалисты напомнили, что у зараженных людей происходит потеря вкуса и обоняния.

Ученые рассказали о случае с пожилым пациентом. У него на 24-й день во рту нашли желтые язвы и глубокие трещины. Отмечается, что они могут появиться из-за ослабленного иммунитета.