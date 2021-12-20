Ученые объяснили, зачем нужно есть брокколи

Американские диетологи Дженнифер Вайс, Сара Петернелл и Ким Денхаус перечислили журналистам конкретные причины, по которым нужно есть брокколи. Их слова передали в издании Real Simple.

«Брокколи — отличный выбор из овощей, потому что в нем мало углеводов, много клетчатки и это значительный источник витамина C и витамина K», — заявила Вайс.

Помимо этого, в брокколи содержатся витамин A, фолиевая кислота, фосфор, селен и калий, а также антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет и восстанавливают поврежденные клетки.

Еще в брокколи есть каротиноиды. Они выводят из организма вредные вещества, которые могут помешать здоровой работе сердца — уменьшают жировые накопления на стенках сосудов.

Брокколи — это еще и «антидепрессант». При его употреблении в организм человека попадает хром — минерал, отвечающий за синтез и регуляцию мозгом серотонина, норадреналина и мелатонина.

Брокколи очень полезен для печени и способен защитить ее от ожирения, выводя токсины и оказывая противовоспалительное действие. А сульфорафан, который тоже есть в брокколи, снижает риск воспаления хрящей в суставах.

Лучший способ приготовления брокколи — на пару. При излишней тепловой обработке многие питательные вещества сохранить не получится.