Ученые объяснили высокую частоту инфарктов среди жителей мегаполисов

Исследователи проанализировали структуру случаев инфаркта миокарда за период с 2005 по 2015 годы. Это опыт почти шести тысяч пациентов. Оказалось, что частота инфарктов была выше среди жителей крупных городов.

По мнению ученых, проблема в загрязненном воздухе мегаполисов. Ультрамелкие частицы в 100 нанометров провоцируют сердечно-сосудистые заболевания, проникая в кровь.

«Работа подтверждает то, о чем догадывались на протяжении длительного времени: мельчайшие частицы загрязненного воздуха могут оказывать влияние на развитие серьезного заболевания сердца. Это особенно актуально в течение первых нескольких часов», — процитировал «Царьград» выводы ученых.