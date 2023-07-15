Здоровье 15 июля 2023, 00:43 Ученые объяснили, в чем опасность и польза небольших доз алкоголя Early View: низкие дозы спиртного повышают вероятность развития онкологических заболеваний РИА «Новости»

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Канадские ученые, проанализировав шесть тысяч научных статей, выяснили, в чем польза и вред от небольших доз алкоголя. Результаты опубликовали в журнале Early View.

Исследователи выбрали из всех статей 14 метаанализов, которые соответствовали критериям систематического обзора. Благодаря им ученые смогли установить связь риска между употреблением небольших доз алкоголя и 18 болезнями.

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Вывод эксперты сделали неутешительный, хотя и ожидаемый: вероятность заболеть той или иной болезнью возрастает вместе с увеличением количества употребляемого спиртного. При этом даже маленькие дозы могли стать провоцирующим фактором.

У мужчин и женщин результаты оказались немного разные. Представители сильного пола, употребляющие в день одну порцию алкоголя чаще болели туберкулезом, диабетом, гипертонией, циррозом печени, панкреатитом и некоторыми видами рака. При этом та же доза играла и положительную роль — защищала мужчин от инсульта.

У женщин повышался риск появления диабета, инсульта, эпилепсии, цирроза печени, рака молочной железы, полости рта и глотки, туберкулеза и панкреатита.