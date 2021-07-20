Ученые объяснили уязвимость мужчин перед коронавирусом

Мужчины могут заражаться коронавирусом чаще женщин из-за особенностей работы иммунитета. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Седарс-Синай в США. Их исследование было опубликовано на medRxiv.

По мнению авторов исследования, причина этого может крыться в специфических для мужского организма аутоантителах.

Как правило, производство большинства аутоантител иммунитет распознает и быстро подавляет, но, как отмечено в материале, в некоторых случаях эта работа нарушается. Это может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний, например таких, как ревматоидный артрит, системная красная волчанка или сахарный диабет первого типа.

Врачи изучили состав крови 177 пациентов, перенесших коронавирус, а также проверили кровь здоровых людей и пациентов с системной красной волчанкой.

Из результатов следует, что в среднем в крови переболевших мужчин аутоантител было гораздо больше, чем у женщин. Однако ученые пока не могут точно сказать, как они способствуют тяжелой форме ковида и из-за чего появляются в организме мужчин при заражении.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) начали испытывать собственную вакцину от коронавируса. Минздрав России выдал разрешение на тестирование препарата. В клинических испытаниях примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Ученые Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России разработали этот препарат на основе новой технологической платформы. Новая вакцина будет укреплять клеточный иммунитет. В качестве мишени специалисты НИИ выбрали консервативные белки коронавируса, которые наименее подвержены мутациям.