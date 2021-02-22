Ученые объяснили пользу очков во время пандемии

Носящие очки люди оказались более защищены от коронавируса во время пандемии, чем, те кто их не использует. К такому выводу пришли индийские ученые после проведения исследований.

Во время исследований специалисты опросили 304 пациента с коронавирусом, сообщило издание The Sunday Telegraph. Ученые выяснили, что 19% из всех людей большую часть времени проводили в очках.

В итоге исследователи пришли к выводу, что ношение очков по восемь часов в день способствует снижению риска подхватить коронавирус. Такие результаты ученые объяснили тем, что из-за очков люди реже трогают лицо и глаза грязными руками.

«Человек имеет обыкновение касаться лица в среднем 23 раза в час, за тот же промежуток времени он прикасается к глазам около трех раз. Очки снижают частоту подобных контактов», — пояснили специалисты.

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