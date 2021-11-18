Ученые объяснили, почему беременным важно следить за здоровьем зубов
Австралийские ученые: из-за гормональных сбоев беременные больше остальных подвержены развитию гингивита
Лечение гингивита (воспаление десен, вызывающее их кровоточивость) во время беременности напрямую связано со снижением риска преждевременных родов. Об этом заявили ученые из Сиднейского университета, написал «Ридус».
«Из-за гормональных изменений беременные женщины больше остальных подвержены развитию гингивита. При гингивите в кровоток выделяются маркеры воспаления и бактерии, которые могут достигнуть плаценты и вызвать преждевременные роды», — рассказал один из авторов исследования Йорг Эберхард.
Для исследования ученые отобрали более 1000 женщин, родивших детей в разные периоды. Оказалось, что своевременное лечение заболеваний десен, в том числе и гингивита, снижает риск преждевременных родов на 50%. Кроме того, оно способно повлиять на вес ребенка.
Профилактика гингивита и других заболеваний десен у женщин во время беременности принесет огромную пользу для их здоровья, заключили авторы исследования.