Ученые объяснили опасность веганства для детей

Веганская диета сильно влияет на метаболизм детей. У несовершеннолетних значительно снижается уровень незаменимых аминокислот, витаминов A и D, «хороший» холестерин. Веганская диета не включает докозагексаеновую кислоту, очень важную для развития гормональной, иммунной и нервной систем ребенка.

Ученые изучили рацион и метаболизм 40 здоровых детей из детских садов Хельсинки, написал «Ридус». Средний возраст испытуемых — 3,5 года. Юные участники придерживались веганской, вегетарианской и всеядной диеты в зависимости от выбора их семей. Все участники-веганы придерживались такой диеты начиная с рождения. В течение 13-50 месяцев они находились на грудном вскармливании от матерей-веганов. Ученые изучили уровень их пищевого потребления, метаболические биомаркеры и статус микронутриентов.

Результаты показали, что по сравнению с детьми, которые ели все, у ребят-веганов оказался значительно снижен уровень витаминов A и D. И это при том, что они регулярно получали добавки витамина D. Также у них диагностировано меньше липопротеидов высокой плотности, незаменимых аминокислот и докозагексаеновой кислоты.