Ученые объяснили, какой рацион питания продлевает жизнь

Ученые заметили, что существует рацион питания, который способствует более долгой и здоровой жизни. Это диеты, основанные на продуктах растительного происхождения, передает «Вечерняя Москва».

«Вегетарианские диеты связаны с более низкой смертностью от любых причин, а также с более низкой смертностью от отдельных заболеваний», — цитирует исследователей «Свободная пресса».

Специалисты обратили внимание на то, что у вегетарианцев, по сравнению со всеядными людьми, заметно реже наблюдается повышение уровня глюкозы в крови, общего холестерина и индекса массы тела. Также вегетарианская диета снижает на 25% смертность от ишемической болезни сердца и на 8% от онкологии.