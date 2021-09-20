Ученые объяснили, какой напиток снижает риск сердечных заболеваний

Специалисты из Рединского университета назвали напиток, который способен снизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Ученые провели исследование и выяснили, что один стакан молока в день существенно снижает риск развития сердечных болезней. Отмечается, что у людей, часто пьющих молоко, повышенное количество жира и более высокий индекс массы тела.

«Но, что важно, у них был более низкий уровень хорошего и плохого холестерина», — добавили исследователи.