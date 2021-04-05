Ученые объяснили, какая минеральная вода опасна для здоровья

Специалисты объяснили, употребление какой минеральной воды может опасным для здоровья человека, рассказали репортеры программы «Живая еда» на телеканале НТВ.

По словам экспертов, вся минералка делится на виды по содержанию солей. Например, столовая вода содержит их мало. Надпись на этикетке «лечебно-столовая» или «лечебная» указывает на то, что ионов в ней гораздо больше и пить ее нужно крайне аккуратно, написала «Экспресс газета».

Сульфатная, бикарбонатная вода, а также воды с повышенным содержанием магния или натрия могут использоваться в качестве добавки при лечении в дерматологии и гастроэнтерологии. Медики утверждают, что минеральная вода способна восполнить дефицит важных микроэлементов. Вместе с тем бесконтрольный прием минералки может усугубить некоторые недуги.

Такая вода сильно ускоряет секрецию пищеварительных ферментов. Это опасно для людей, имеющих проблемы с пищеварительной системой. Помимо прочего, сердечная недостаточность, заболевания почек и склонность к повышенному давлению тоже являются противопоказаниями к употреблению минеральной воды.