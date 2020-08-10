Ученые объяснили, как коронавирус действует на домашних кошек

Группа исследователей во главе с профессором Юргеном Рихтом провела специальный эксперимент. Специалисты инфицировали несколько кошек и поместили их в вольер со здоровыми животными. Помимо прочего, две кошки находились в отдельном вольере и не могли «общаться» с зараженными.

Примерно на второй-четвертый день здоровые подопытные из первого вольера заразились вирусом. В течение пяти дней инфекция размножилась в их организмах, но на седьмой день исчезла. Сами животные перенесли заражение без тяжелых симптомов и осложнений. Единственным проявлением болезни стало только повышение температуры тела на второй день после инфицирования. Легкие животных остались в порядке, информирует «Царьград».

Исследователи выяснили, что кошки могут быть носителями коронавируса, но при этом сами переживают его легко. Ранее ученые высказывали предположения, что COVID-19 передался человеку именно от животных.