Ученые НЦНИ создали способ выявить болезнь по выдыхаемому воздуху | 360°

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Ученые НЦНИ создали способ выявить болезнь по выдыхаемому воздуху

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Российские ученые создали методику, благодаря которой можно выявить заболевание по анализу выдоха человека. Об этом сообщили «Известия».

Метод разработали специалисты Сеченовского университета, федерального научного центра Научно-исследовательского института (НЦНИ) системных исследований Российской академии наук и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Чтобы достичь таких результатов, ученым потребовалось около десяти лет.

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Для выявления результата пациенту необходимо подышать в подогреваемую трубку с одноразовым мундштуком. Результат становится известен через 30-50 секунд.

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Точность разработанного устройства составляет 95%. Его уже начали применять в центре «Клиника управления здоровьем», передала «Экономика сегодня».

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