Ученые ННГУ разработали методику выявления постковидного синдрома | 360°

Здоровье 08 ноября 2022, 23:42 Ученые ННГУ разработали методику выявления постковидного синдрома

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Ученые ННГУ разработали метод выявления постковидного синдрома. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу учебного заявления.

Специалисты разработали нейросеть, способную анализировать состояние человека и выявлять постковидный синдром по наличию аномалий вариабельности сердечного ритма.

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Данная методика в разы эффективнее ЭКГ, которая обнаруживает кардиоспайки, возникающие после коронавируса, лишь в 3% случаев.

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