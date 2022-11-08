Ученые ННГУ разработали методику выявления постковидного синдрома | 360°

08 ноября 2022, 23:42
Ученые ННГУ разработали методику выявления постковидного синдрома
Ученые ННГУ разработали метод выявления постковидного синдрома. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу учебного заявления.
Специалисты разработали нейросеть, способную анализировать состояние человека и выявлять постковидный синдром по наличию аномалий вариабельности сердечного ритма.
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Данная методика в разы эффективнее ЭКГ, которая обнаруживает кардиоспайки, возникающие после коронавируса, лишь в 3% случаев.
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