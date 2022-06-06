Ученые НИУ МИЭТ разработали лекарство от рака, которое не разрушает здоровые клетки

Исследователи НИУ МИЭТ совместно с польскими коллегами создали уникальный препарат. Данное лекарство от рака не травмирует здоровые клетки. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на журнал International Journal of Molecular Sciences.

Главными действующими веществами препарата являются металлы — медь, цинк и кадмий. По словам специалиста, который работал над проектом, раскрыть свойства элементов удалось с помощью физического осаждения наночастиц серебра.

«Исследования показали, что наночастицы серебра приводят к усилению действия комплекса против почти всех элементов клетки, включая митохондрии, ядро и эндоплазматическую сеть», — сообщили ученые.

Препарат сможет направлять необходимые лекарства к больным клеткам. Уничтожая их, препарат сможет вылечить человека от рака. При этом здоровые клетки останутся нетронутыми.