Ученые: недосып у подростков может спровоцировать депрессию

Эксперимент они проводили на мышах: взрослых особей и подростков. Вторая категория показала выраженные признаки депрессии после семи дней нарушений сна.

«Кроме того, недостаток сна может повысить чувствительность девушек-подростков к другим стрессовым факторам», — уточнили ученые.