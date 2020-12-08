Ученые: недосып у подростков может спровоцировать депрессию
Ученые из университета Оттавы провели исследование, которое показало, что хронический недосып у подростков негативно сказывается на их здоровье. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Эксперимент они проводили на мышах: взрослых особей и подростков. Вторая категория показала выраженные признаки депрессии после семи дней нарушений сна.
«Кроме того, недостаток сна может повысить чувствительность девушек-подростков к другим стрессовым факторам», — уточнили ученые.