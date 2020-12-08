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    08 декабря 2020, 16:16

    Ученые: недосып у подростков может спровоцировать депрессию

    Дарья Морозова

    Ученые из университета Оттавы провели исследование, которое показало, что хронический недосып у подростков негативно сказывается на их здоровье. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Эксперимент они проводили на мышах: взрослых особей и подростков. Вторая категория показала выраженные признаки депрессии после семи дней нарушений сна.

    «Кроме того, недостаток сна может повысить чувствительность девушек-подростков к другим стрессовым факторам», — уточнили ученые.