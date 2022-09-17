Ученые Неаполитанского университета предложили употреблять молочные продукты для борьбы с диабетом | 360°

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Ученые Неаполитанского университета предложили употреблять молочные продукты для борьбы с диабетом

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Нежирные молочные продукты способны снизить риск возникновения сахарного диабета. К такому выводу пришли исследователи из Неаполитанского университета имени Федерико II (Италия). Об этом сообщил «Ридус».

Специалисты изучили воздействие пищи животного происхождения на состояние организма. Результаты показали, что молочные продукты способны значительно снизить риск развития сахарного диабета второго типа. При этом сыр и жирная молочка не сказываются на заболевании, а красное и обработанное мясо повышают риск болезни.

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«Молочные продукты богаты питательными веществами, витаминами и другими биологически активными соединениями, которые могут благоприятно влиять на метаболизм глюкозы». — рассказал руководитель исследовательской группы доктор Аннализа Джосуэ.

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