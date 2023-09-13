Здоровье 13 сентября 2023, 04:46 Ученые назвали вызывающую раннюю смерть от рака ошибку в питании The Journal of Nutrition: дисбаланс жиров и углеводов сокращает жизнь человека Pxhere

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Дисбаланс углеводов и жиров способен сократить жизнь человека. К такому выводу пришли японские медики, после анализа результатов нового масштабного исследования. Об этом сообщил The Journal of Nutrition.

Специалисты в ходе исследования оценили данные порядка 35 тысяч мужчин и около 46 тысяч женщин. Их возраст варьировался от 35 до 69 лет.

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Ученые пришли к выводу, что риск развития рака повышает недостаточное употребление мужчинами углеводов. Потреблявшие много жирной пищи мужчины чаще умирали от онкологических заболеваний.

Специалисты пришли к выводу, что человек находится в опасности, если у него в рационе на фоне нехватки углеводов слишком мало или наоборот, много жиров.

Онкологические заболевания способны также спровоцировать и некоторые витамины при их передозировке. Такие риски характерны для витаминов Е и С, заявили ученые из Каролинского университета в Швеции. Превышение этих витаминов в организме стимулирует рост новых кровеносных сосудов, в результате чего происходит перенасыщение тканей кислородом.