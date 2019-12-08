Ученые назвали три этапа старения

Ученые взяли для анализа около трех тысяч белков плазмы крови 4263 человек. В этом исследовании приняли участие пациенты в возрасте от 18 до 95 лет. В ходе работы ученые нашли определенные закономерности: в частности, нелинейные изменения в структуре белков происходят волнообразно и связаны с возрастом человека.

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Основные изменения зафиксированы в 34, 60 и 78 лет. Таким образом, по анализам белков можно с высокой точностью определить возраст человека. Такие изменения в плазме крови говорят об изменении — старте или затухании — определенных возрастных процессов в организме. Однако точные причины изменения белков исследователи назвать пока не могут.

Тем временем ученые американского университета Колорадо в Боулдере провели исследование, в ходе которого выяснили взаимосвязь между режимом сна и вероятностью сердечного приступа. Как узнали исследователи, нарушение режима сна — прямая дорога к сердечным заболеваниям.