Ученые назвали «суперфуды» маркетинговой уловкой

Испанские ученые развеяли популярные слухи о так называемых «суперфудах». Эти продукты являются лишь маркетинговой уловкой, а действительно попадает под такой термин только материнское молоко.

По словам сотрудников Университета Овьедо, понятие «суперфуд» является маркетинговым термином. Его используют, чтобы обозначить полезные продукты с высоким содержанием питательных веществ. При этом официальные организации не признавали этот термин, сообщило издание The Conversation.

Ученые подчеркнули, что «суперфудом» можно назвать лишь материнское молоко. Все остальные товары попадают под эту категорию благодаря уловкам маркетологов.

Но специалисты отметили, что все же есть продукты с полезными микроэлементами. В качестве примера они назвали капусту, в которой можно найти кальций, фолиевую кислоту и витамины С, К и А. Однако подобные продукты не смогут полностью заменить сбалансированное питание.

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