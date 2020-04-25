Ученые назвали способы победить коронавирус

Справиться с коронавирусной инфекции можно благодаря методам генной инженерии. Кроме того, пациентам с подтвержденным диагнозом помогает переливание крови уже переболевшего человека.

Об этом RT рассказал заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов.

Он подчеркнул, что для создания вакцины от коронавируса ученые должны будут прибегнуть к генетическим технологиям. Кроме того, редактирование генома может быть нужно для создания доклинических моделей.

Пока в этом вирусе не найдено ничего такого, что заставило бы усомниться в возможности получения вакцины Сергей Недоспасов.

Однако у нового типа коронавируса есть ряд особенностей, многие из которых непонятны ученым, в том числе его высокая инфекционность. Поэтому на создание вакцины потребуются месяцы, а на полноценные испытания уйдет больше года.

Однако уже сейчас зараженных коронавирусом можно вылечить несколькими методами. Недоспасов напомнил, что для борьбы с вирусом успешно применяют ряд уже существующих медицинских препаратов. Кроме того, эффективным способом является переливания плазмы от уже переболевшего пациента — в ней вырабатываются специальные антитела. Однако этот метод может вызвать другие осложнения — вместе с кровью в организм пациента могут попасть другие инфекции.

«Поэтому практически правильнее применять очищенные препараты суммарных антител из крови переболевших», — подчеркнул врач.

Существует и еще один способ сделать лекарство от COVID-19 — искусственно создать нейтрализующие антитела. Однако и здесь есть свои минусы — защита организм продлится ограниченное время. Поэтому самым надежным способом борьбы с болезнью продолжает оставаться вакцинация. Ведь тогда в организме образуются не только нейтрализующие антитела, но и лимфоциты, которые их производят. Именно они отвечают за защиту организма на долгие годы благодаря иммунологической памяти.