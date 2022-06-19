Ученые назвали способ продлить жизнь на треть

Общее снижение количества потребялемых калорий, в том числе отказ от плотного ужина, может увеличить продолжительность жизни человека на треть. Такие выводы содержатся исследовании ученых, опубликованном в журнале Science.

Специалисты призвали граждан пересмотреть свой график питания и сделать завтрак и обед более обильными, а вот ужинать меньшими порциями и несколько раньше, чем привыкли это делать. Врачи считают, что изменение приема пищи может противодействовать воспалительным процессам, возникающим при старении.

«Ограничений калорий также продлевает жизнь, но механизмы, благодаря которым это происходит, остаются плохо изученными», — говорится в материале.

При этом ученые подчеркивают, что означенные методы улучшения состояния здоровья не коррелируют с массой тела.

Исследователи проводили эксперименты, связанные с графиком приема пищи на мышах. В результате выяснилось. что вмешательство в циркадные ритмы способствует доголетию и открывает перспективы для дальнейшего механизма старения.