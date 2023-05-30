Здоровье 30 мая 2023, 13:36 Ученые назвали сильнейшую приманку для комаров на теле человека The Sun: карбоновые кислоты в запахе человека привлекли комаров, а эвкалипт спугнул Freepik

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Ученые из американского Университета Джона Хопкинса провели в Замбии эксперимент и выяснили, что комаров привлек запах пота и высокое содержание карбоновых кислот на коже, а оттолкнул эвкалипт. Результаты исследования опубликовал таблоид The Sun.

На открытой местности в Замбии ученые построили испытательную арену размером с ледовый каток, на которой расставили имитирующие кожу и нагретые до +35 градусов подушечки с запахами человеческого тела. Каждую ночь они выпускали по 200 малярийных комаров Anopheles gambiae.

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Эксперимент развеял миф о том, что выделяемый человеком углекислый газ больше остальных факторов привлекал комаров. Лучшей приманкой стал пот, особенно от людей, на чьей коже микробы выделяли больше карбоновой кислоты. Насекомые чуяли этот запах даже на расстоянии 100 метров.

В группе подопытных заметили человека, который интересовал комаров меньше остальных. Ученые выяснили, что он выделял меньше карбоновой кислоты, но втрое больше эвкалипта из-за своей диеты. Открытие, по словам исследователей, поможет создать более эффективные репелленты.

США разработали дрон для перевозки и распространения зараженных комаров. Новое биологическое оружие создали по программе «Насекомые-союзники».