Программа «12 шагов» помогает людям бороться с алкоголизмом намного эффективнее других методов. К такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета после длительных исследований.

Результаты их работы опубликованы в Кокрановской базе данных систематических обзоров.

Во время исследования специалисты провели анализ историй болезней более десяти тысяч людей, которые страдают от алкоголизма. Ученые выяснили, что практически во всех случаях наибольший эффект принесла программа «12 шагов» — она оказалась намного действенней альтернативных способов лечения.

Один из авторов исследования профессор Кит Хамфрис отметил, что программа действительно работает — помогает людям победить болезнь независимо от пола и возраста.

Различные версии программы «12 шагов» одинаково эффективно помогали самым разным людям, в том числе молодежи, пожилым мужчинам и женщинам, пьющим ветеранам войн и гражданским, а также жителям пяти разных стран. Это говорит о том, что этот подход действительно работает Кит Хамфрис.

Ученые считают, что успех «12 шагов» связан с тем, что программа ориентирована на социальные взаимодействия между ее участниками и эмоциональную поддержку друг друга в процессе лечения от алкоголизма.

«12 шагов» — это социально-психологическая модель реабилитации людей, которые страдают от алкоголизма. Ее создали более 80 лет назад и с тех пор успешно применяют. «Шагами» в программе называют разные принципы, с которыми больной человек должен постепенно соглашаться, а затем применять их на практике.