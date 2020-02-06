Ученые назвали самые полезные для почек продукты

Эксперты отметили высокое содержание в капусте фитохимических элементов. Они помогают вывести из организма вредные вещества.

Спаржа будет полезна благодаря содержанию витаминов А и С, сообщил портал «Дни.ру». Кроме того, ученые посоветовали употреблять лук и чеснок из-за кверцетинов и флавоноидов.

Важными для нормализации работы почек свойствами обладают тыква и клюква, а арбуз поможет восстановить кислотно-щелочной баланс.

Кресс-салат также поможет организму получить витамины и минералы.