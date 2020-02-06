    06 февраля 2020, 22:31

    Ученые назвали самые полезные для почек продукты

    Ирина Нагайникова

    Ученые перечислили продукты, которые будут полезны почкам. Среди них оказались капуста, чеснок и арбуз, сообщила газета «Вечерняя Москва».
    Ученые назвали самые полезные для почек продукты

    Эксперты отметили высокое содержание в капусте фитохимических элементов. Они помогают вывести из организма вредные вещества.

    Спаржа будет полезна благодаря содержанию витаминов А и С, сообщил портал «Дни.ру». Кроме того, ученые посоветовали употреблять лук и чеснок из-за кверцетинов и флавоноидов.

    Важными для нормализации работы почек свойствами обладают тыква и клюква, а арбуз поможет восстановить кислотно-щелочной баланс.

    Кресс-салат также поможет организму получить витамины и минералы.