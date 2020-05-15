Ученые назвали самую полезную позу для сна
Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук заявили, что самая удобная и полезная поза для сна — отдых на боку. Она помогает организму лучше работать. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
При отдыхе на боку мозг способен эффективно избавляться от токсинов. Исследователи отметили, что такая поза — достижение эволюции.
По мнению исследователей, спать на животе опасно. При таком положении тела оказывается дополнительное давление на мышцы и суставы. Это может привести к появлению различных заболеваний.