Ученые назвали самую полезную позу для сна

При отдыхе на боку мозг способен эффективно избавляться от токсинов. Исследователи отметили, что такая поза — достижение эволюции.

По мнению исследователей, спать на животе опасно. При таком положении тела оказывается дополнительное давление на мышцы и суставы. Это может привести к появлению различных заболеваний.