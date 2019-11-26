Ученые назвали самую полезную для сердца ягоду

Врачи рассказали о вреде мандаринов Подробнее

Эксперты рассказали, что черника состоит из 84% воды, 9,7% углеводов, 0,6% белков и 0,4% жиров. Однако ее состав стоит изучить детальнее. Ягода богата источниками полифенолов, которые противостоят разрушению клетки из-за процессов окисления и воспаления. Также эти вещества снижают риск заболеваний сосудов и сердца благодаря регуляции выработки глюкозы.

Черника содержит много антоцианинов, анктиоксидантов, флавонолов, а также витаминов C и E, сообщил сайт «Русская планета». Отмечается, что антоцианины также уменьшают воспаление, а еще регулируют распределение холестерина. Таким образом употребление в пищу черники снижает риск образования бляшек в сосудах.

Эксперты рекомендовали съедать в день по одной чайной ложке черники.