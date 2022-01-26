Ученые назвали самую эффективную российскую вакцину от ковида

Петербургские ученые представили результаты первого исследования, которое было направлено на сравнение эффективности трех отечественных вакцин. Их изучали на возможность противостоять штамму «дельта», который сейчас постепенно вытесняется «омикроном».

Само исследование, как сообщил «Коммерсант», проводилось в октябре прошлого года. Тогда нового штамма коронавируса еще не было — или о нем не было ничего известно. На тот момент наибольшую эффективность в борьбе с опасной инфекцией показала самая распространенная российская вакцина — «Спутник V».

Ученые отметили, что препарат центра имени Гамалеи на 58% снижает риск заразиться. При этом они уточнили, что в реальной жизни все может быть еще лучше.

«КовиВак» помогает в 38% случаев, показали данные. Что касается вакцины «ЭпиВакКорона», то ее эффективность назвали отрицательной. При этом в новосибирском центре «Вектор», который разрабатывал «ЭпиВакКорону», отрицают такие результаты. Создатели препарата заявили, что в исследовании произошли ошибки и отказались признать полученные выводы.