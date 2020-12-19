Ученые назвали простой способ продлить жизнь

Ученые из Йельского и Гарвардского университетов заявили, что пение может продлить жизнь человеку. Занятие помогает снизить артериальное давление и положительно влияет на здоровье мозга.

Исследования показали, что певцы и музыканты отличаются более высоким уровнем интеллекта, чем остальные люди, пишут «Известия». Ученые это объяснили тем, что пение позволяет задействовать различные области мозга, насыщая его кислородом. Во время исполнения любимых песен у человека вырабатываются эндорфины, которые положительно влияют на его эмоциональное состояние.

Хорошие вокальные данные, по мнению ученых, не обязательны. В ухе существует рецептор, который реагирует на создаваемые во время пения частоты, поэтому человек получит удовольствие вне зависимости от попадания в ноты.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала агентству Ura.ru продукт, который уменьшает продолжительность жизни. В составе колбасы содержится много нитратов, из-за чего при постоянном потреблении она превращается в «детонатор тяжелых болезней».