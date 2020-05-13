Ученые назвали продукты, вызывающие привыкание

Как показало исследование, привыкание вызывают не те продукты, в которых много химических добавок, а те, которые стимулируют ваши вкусовые ощущения при употреблении в пищу.

Ученые назвали продукты, которые вызывают очень сильное привыкание. Один из них — сыр. Только не сыр-косичка и не плавленые сырки, а самые натуральные сорта сыра. В них содержится казеин, который расщепляется в желудке и образует казоморфины. Эти вещества имеют опиоидный эффект, вызывают желание есть еще и еще ради удовольствия, а не насыщения. Также «пищевым наркотиком» являются: копченая колбаса, мороженое, шоколад и хлеб.

Екатерина Захарова, диетолог, рассказала, как можно избавиться от этой зависимости. Она советует вести дневник питания. В течение недели записывать все употребляемые продукты, отмечать, к каким тянет сильнее всего, уточнять, что вы испытываете во время употребления и после. Следует прописывать как физические ощущения, так и эмоциональные. Так вы сможете понять, каких эмоций вам не хватает, и что происходит с вашим организмом.