Ученые назвали продукты, приводящие к деменции

В течение пяти лет исследователи анализировали пищевой рацион 418 здоровых людей и 208 больных деменцией. Все они употребляли одинаковые продукты. Все испытуемые ели мясо, молочные продукты, колбасные изделия, фрукты, овощи и злаковые. Также обе группы людей употребляли жирную, жареную, сладкую пищу и алкоголь, но различие было в наборе продуктов.

Выяснилось, что люди с деменцией чаще употребляли колбасу, паштет, а на гарнир брали блюда с высоким содержанием крахмала. Кроме этого, в их рацион входили варенья, повидло, газировка.

Здоровые же люди отдавали свое предпочтение мясу с сырыми овощами. Фрукты они ели в необработанном виде.

Алкогольные напитки употребляли обе исследуемые группы. Однако здоровые закусывали фруктами, сыром и овощами, а люди с деменцией — мясом, написал сайт «Мир 24».