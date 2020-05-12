    12 мая 2020, 16:28

    Ученые назвали продукты, приводящие к деменции

    Анастасия Кременчугская

    Французские ученые выявили продукты, употребляя которые, повышается вероятность заболеть деменцией. Группа специалистов во главе с Сесилией Самьери из Университета Бордо установила, что важную роль играет сочетание продуктов. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на зарубежное издание.

    В течение пяти лет исследователи анализировали пищевой рацион 418 здоровых людей и 208 больных деменцией. Все они употребляли одинаковые продукты. Все испытуемые ели мясо, молочные продукты, колбасные изделия, фрукты, овощи и злаковые. Также обе группы людей употребляли жирную, жареную, сладкую пищу и алкоголь, но различие было в наборе продуктов.

    Выяснилось, что люди с деменцией чаще употребляли колбасу, паштет, а на гарнир брали блюда с высоким содержанием крахмала. Кроме этого, в их рацион входили варенья, повидло, газировка.

    Здоровые же люди отдавали свое предпочтение мясу с сырыми овощами. Фрукты они ели в необработанном виде.

    Алкогольные напитки употребляли обе исследуемые группы. Однако здоровые закусывали фруктами, сыром и овощами, а люди с деменцией — мясом, написал сайт «Мир 24».