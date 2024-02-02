Здоровье 02 февраля 2024, 05:18 Ученые назвали продукты, повышающие риск развития болезни Альцгеймера JAD: мясные полуфабрикаты могут повышать риск развития болезни Альцгеймера РИА «Новости»

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Австралийские ученые выяснили, что ежедневное употребление мясных полуфабрикатов повышает вероятность развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликовали в Journal of Alzheimer’s Disease (JAD).

В эксперименте участвовали 438 человек, 108 из них страдали болезнью Альцгеймера, а 330 были здоровы. Ученые следили за их пищевыми привычками на протяжении 17 лет.

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Результаты исследования показали, что пациенты, которым диагностировали это заболевание, часто употребляли в пищу мясные полуфабрикаты. Речь идет, в частности, о пирогах с мясом, гамбургерах, ветчине и сосисках. При этом в их рационе не хватало овощей и фруктов.

Ученые также фиксировали, сколько участники употребляли алкоголя. Выяснилось, что в группе людей без когнитивных нарушений чаще пили вино.

Ранее терапевт Ирина Баранова предупредила россиян, что одними из главных факторов, которые влияют на разрушение сосудов и провоцируют развитие болезней сердца, является курение и употребление вредной жирной еды. Она также рекомендовала скорректировать рацион, отказавшись от употребления полуфабрикатов.