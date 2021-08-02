Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь

По мнению американских ученых, есть группа продуктов, которая, благодаря своим полезным свойствам, способна продлить жизнь. Все они богаты жирными кислотами омега-3, рассказала «Национальная служба новостей».

Так, лосось, тунец, палтус, семена льна и чиа улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, а также уменьшают риски воспалений. Содержание полезных веществ в этих продуктах измерили в ходе 11-летнего исследования, рассказал сайт «Мир 24».

Специалисты проверили здоровье у выбранных участников. Они учитывали пол, возраст, уровень холестерина, вредные привычки, наличие диабета и другие факторы. Оказалось, что люди, имеющий высокий уровень омега-3 в крови, живут в среднем на пять лет дольше остальных.

Среди самых вредных продуктов отметили фастфуд, выпечку на маргарине и кондитерскую глазурь.