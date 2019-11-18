Ученые назвали причину внезапной остановки сердца

Исследование провели ученые Массачусетского технологического института и Гарвардского Университета в США. Им удалось выявить редкие мутации в ДНК, которые в итоге приводят к внезапной смерти здоровых людей от остановки сердца.

Ученые обнаружили 600 историй смертей, которые случились с внешне здоровыми людьми. У всех умерших была выявлена нуклеотидная последовательность ДНК. В результате эксперты определили 15 генетических вариантов, играющих ключевую роль в патологии.

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Когда ученые приступили к изучению материалов, полученных от здоровых людей, то в генах 4525 взрослых людей среднего возраста без каких-либо признаков сердечно-сосудистых заболеваний нашли 41 случай патогенной ДНК. В этой немногочисленной группе риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний оказался выше более чем в три раза по сравнению с остальными участниками эксперимента. Таким образом, фатальный набор генов встречается у приблизительно 1% взрослых.

Как отметили исследователи, всего в мире от внезапной остановки сердца ежегодно погибают 220 000 взрослых. Большинство из них не имели при жизни никаких выявленных проблем с сердечно-сосудистой системой.