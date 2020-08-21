Ученые назвали причину повторного заражения коронавиурсом

Ученые выяснили, что у пациентов, умерших с коронавирусной инфекцией, отсутствовали герминативные центры, являющиеся частью стойкого иммунного ответа.

По словам исследователей, при тяжелом течении коронавируса вырабатывается огромное количество сигнальных цитокинов TNF в тех местах, где обычно формируются герминативные центры. Из-за этого может произойти повторное заражение.