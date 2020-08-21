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    21 августа 2020, 11:38

    Ученые назвали причину повторного заражения коронавиурсом

    Анастасия Кременчугская

    Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США провели исследование и выяснили, почему люди повторно заражаются коронавирусом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.

    Ученые выяснили, что у пациентов, умерших с коронавирусной инфекцией, отсутствовали герминативные центры, являющиеся частью стойкого иммунного ответа.

    По словам исследователей, при тяжелом течении коронавируса вырабатывается огромное количество сигнальных цитокинов TNF в тех местах, где обычно формируются герминативные центры. Из-за этого может произойти повторное заражение.

    Новости SMI.FM