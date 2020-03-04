Ученые назвали причину бесплодия у мужчин

В стремлении стать более спортивным (и привлекательным) многие мужчины обращаются к стероидам и добавкам с тестостероном, чтобы быстрее нарастить столь желанную мышечную массу. Однако последние исследования показали, что их прием может иметь такие неприятные последствия, как бесплодие.

Этот эффект назван парадоксом Моссмана-Пейси — учеными, которые занимаются исследованиями в этой области. Мужчины принимают эти добавки, чтобы казаться здоровыми, испытывая при этом совершенно противоположный эффект, сообщил научный журнал Health News.

По словам доктора Моссмана, многие мужчины, которые заподозрили бесплодие и обратились за медицинской помощью, были «огромными». Несмотря на то, что они выглядели как «вершина эволюции», они были непригодны именно в эволюционном плане — у них вообще не было спермы при эякуляции.

Ученые выяснили, что стероиды и тестостерон снижают количество сперматозоидов у мужчин. При этом опасность состоит в том, что даже совсем маленьких суточных доз достаточно для того, чтобы спровоцировать этот неприятный эффект.

Исследователи отмечают, что в наши дни многие мужчины пытаются компенсировать усталость и повысить либидо за счет таких препаратов.

Помимо уменьшения сперматозоидов тестостерон может вызвать и облысение. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что большинство негативных последствий злоупотребления тестостероном и стероидами необратимы.

Поэтому врачи советуют мужчинам использовать более естественные методы, которые помогут добиться желаемого эффекта. К примеру, для улучшения либидо рекомендуется употреблять пурпурную кукурузу, красный женьшень, мидии и даже арбуз, который называют «естественной виагрой».