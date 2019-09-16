Ученые назвали последствия употребления парацетамола при беременности

Гиперактивность и рассеянное внимание у детей в возрасте от полугода до 11 лет связали с употреблением парацетамола их матерями во время беременности. Мальчики оказались более восприимчивы к препарату.

К соответствующим выводам пришли специалисты Бристольского университета в Великобритании. Результаты проведенного ими исследования опубликовал портал EurekAlert!.

Участие в научной работе приняли 14 тысяч детей, у которых проверили память, IQ, уровень дошкольного развития и темперамент. При этом у 43% из них матери рассказали, что для облегчения болей к седьмому месяцу беременности принимали парацетамол.

Ученые выяснили, что из-за приема обезболивающего женщинами, вынашивающими детей, у их потомства первые годы жизни повышается риск развития гиперактивности и рассеянного внимания. Причем более сильно реагируют на препарат именно мальчики. У девочек последствия употребления парацетамола матерью проявляются не так ярко. Характерны они лишь для определенного возраста и потом сходят на нет.

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В Бристольском университете подчеркнули, что сторонние социальные факторы влияние на результат научной работы не оказали. Не играли роли и причины, по которым женщины решили принимать лекарство.

Сделанные выводы в очередной раз доказали, отметили специалисты, что беременным следует с особой осторожностью пить какие-либо препараты.