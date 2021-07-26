Ученые назвали пользу дыни для здоровья

Регулярное употребление дыни оказывает положительное воздействие на весь организм в целом. К такому выводу пришли ученые, детально исследовавшие свойства этого фрукта. Об этом рассказал портал Pourquoi Docteur.

Так, большое содержание калия в плодах способно бороться с гипертонией. А минеральные соли, которые содержит фрукт, справляются с отечностью в ногах и выводят лишнюю жидкость из организма, сообщило РИА ФАН.

Кроме того, плоды этого фрукта снижают риск развития онкологических заболеваний. Содержание флавоноидов в дыне способно защитить человека от рака груди и опухолей толстой кишки.