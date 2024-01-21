Здоровье 21 января 2024, 02:41 Ученые назвали полезные для сна продукты The Conversation: фрукты и орехи улучшают качество сна Unsplash

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Американские ученые выяснили, что недостаточное количество фруктов в рационе может негативно повлиять на качество сна и привести к бессоннице. Об этом сообщило издание The Conversation.

Исследователи проанализировали результаты опросов, которые провели в период с 2011 по 2016 год. Выяснилось, что респонденты, которые не употребляли достаточное количество фруктов и овощей, спали намного меньше. У них был тревожный сон.

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Также ученые из США отдельно изучили опрос более чем 1000 людей в возрасте от 21 до 30 лет. Их попросили увеличить потребление фруктов и овощей, и спустя три месяца они рассказали, что качество их сна заметно улучшилось.

Авторы исследований доказали прямую связь между здоровой диетой и лучшим качеством сна. Поэтому они посоветовали чаще есть жирную рыбу, молочные продукты, киви, ягоды, грецкие орехи, миндаль и бананы.

При этом лучше воздержаться от ужина в виде бургеров или картофеля фри, которые могут привести к сокращению важной фазы сна — медленноволновой. Также не стоит налегать на белый хлеб и макароны, которые быстро перевариваются. Их потребление на ужин может привести к пробуждению ночью от голода.

Врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова напомнила, что стрессы негативно влияют на сон. Поэтому для борьбы с ними нужно стараться избегать неприятных эмоций.