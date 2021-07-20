Ученые назвали полезную при раке мозга диету

Кетогенная диета полезна для людей, которые страдают от рака головного мозга, сообщили американские ученые. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Neurology.

Эксперимент организовали сотрудники Американской академии неврологии. В исследовании приняли участие 25 пациентов с астроцитомой. Добровольцы на протяжении восьми недель соблюдали низкоуглеводную версию кето-диеты.

Они потребляли два дня в неделю только пятую часть калорий от дневной нормы, в остальные пять дней участники исследования питались согласно модифицированной версии диеты Аткинса — менее 20 граммов углеводов в день.

В результате у большинства участников снизился уровень гемоглобина и инсулина, заметили ученые. Кроме того, такой режим питания помог участникам эксперимента снизить индекс массы тела и набрать мышечную массу.

Подергивание глаза может быть симптомом онкологического заболевания, рассказал врач-невролог Александр Евдокимов. Врач посоветовал показаться неврологу, чтобы провести обследование. Тем не менее зачастую нервный тик глаза начинается из-за перенапряжения, стресса, переработки, частого использования смартфонов и ноутбуков, а также высокой нагрузки на шейный отдел позвоночника и затылочные группы мышц. Чтобы решить эту проблему, можно обратиться к остеопату или массажисту.