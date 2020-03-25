Ученые назвали овощи, мешающие похудеть

Свое исследование они проводили, используя данные более 133 тысяч американцев, полученные с 1986 по 2010 год. Раз в четыре года участникам эксперимента раздавались опросники, чтобы изучить их пищевые привычки. Также в анкеты вносился вес добровольцев.

Изучив рацион и изменение массы тела американцев за четверть века, исследователи пришли к выводу, что чем больше люди потребляли фруктов и овощей с низким содержанием крахмала, тем сильнее они теряли в весе.

Худели те участники исследования, в рационе которых было много зеленых листовых овощей (капуста, шпинат, лук, укроп, зеленый салат), яблоки и груши. После употребления этих овощей и фруктов уровень сахара в крови повышался постепенно, а не резко, как в случае с овощами, богатыми углеводами.

Тем, кто хочет снизить вес, рекомендуют ограничить потребление картофеля, фасоли, гороха и кукурузы. При этом в рационе они все-таки должны присутствовать.