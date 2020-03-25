    25 марта 2020, 04:49

    Ученые назвали овощи, мешающие похудеть

    Кирилл Фролов

    Диетологи рекомендуют регулярно употреблять в пищу различные фрукты и овощи. Однако не все из них способствуют похудению. Продукты, в которых содержится много крахмала, не помогут избавиться от лишнего веса, выяснили ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения в США.
    Ученые назвали овощи, мешающие похудеть

    Свое исследование они проводили, используя данные более 133 тысяч американцев, полученные с 1986 по 2010 год. Раз в четыре года участникам эксперимента раздавались опросники, чтобы изучить их пищевые привычки. Также в анкеты вносился вес добровольцев.

    Изучив рацион и изменение массы тела американцев за четверть века, исследователи пришли к выводу, что чем больше люди потребляли фруктов и овощей с низким содержанием крахмала, тем сильнее они теряли в весе.

    Худели те участники исследования, в рационе которых было много зеленых листовых овощей (капуста, шпинат, лук, укроп, зеленый салат), яблоки и груши. После употребления этих овощей и фруктов уровень сахара в крови повышался постепенно, а не резко, как в случае с овощами, богатыми углеводами.

    Тем, кто хочет снизить вес, рекомендуют ограничить потребление картофеля, фасоли, гороха и кукурузы. При этом в рационе они все-таки должны присутствовать.