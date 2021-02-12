Ученые назвали опасность энергетиков

Ученые из Техаса рассказали, что злоупотребление энергетиками может привести в проблемам с сердцем. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Исследование показало, что после употребления напитка учащается сокращение сердечной мышцы. Если пить энергетики регулярно, нарушается сердцебиение, повышается давление и возникают проблемы с перекачиванием крови. Самые вредные для организма компоненты этих напитков — теофиллин, аденин и азелат.

Ранее группа ученых совместно с российскими специалистами выявили ген, мутации в котором объясняют наследственную слепоту. До этого дня генетические причины его возникновения в 24% случаев оставались неизвестны.

Речь идет о причинах возникновения наследственной оптической нейропатии Лебера. Это редкое заболевание, приводящее к полной потере зрения. Ученым удалось выяснить, что нарушение зрения может развиваться из-за мутации в гене DNAJC30. Исследования показали, что среди россиян носителей этого гена больше, чем в других странах.