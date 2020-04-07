Ученые назвали общие черты жертв коронавируса

По информации «Русской планеты», чаще всего при заражении коронавирусной инфекцией погибают мужчины старше 50 лет. При этом, большинство из них страдают от сопутствующих болезней. Например, гипертонии, диабета или ишемической болезни сердца.

Умершим, которые участвовали в исследовании, диагностировали именно эти заболевания.

Основными симптомами инфекции посчитали высокую температуру, одышку и слабость.