Ученые назвали кошачьи царапины возможной причиной расстройств психики

Дело в том, что в выделениях кошек и на их когтях есть бактерия Bartonella henselae, которая при попадании в организм человека вызывает лихорадку и интоксикацию. В некоторых случаях появляется сыпь, происходит поражение глаз, нервной системы и внутренних органов, пишет «Газета.ru».

В прошлом году специалисты обратили внимание на случай с подростком, у которого после заражения бартонеллой появились симптомы шизофрении. Лечение антибиотиками помогло пациенту выздороветь. Исследователи рассмотрели историю болезни 33 участников с расстройствами сна, мигренями и симптомами депрессии. В организме 29 из них были обнаружены следы бартонеллы.

Отмечается, что 24 добровольца пожаловались на изменения кожи во время болезни. Часто у пациентов появлялись отметины, похожие на растяжки. Они не имели отношение к беременности или колебаниям в весе.