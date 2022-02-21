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    21 февраля 2022, 08:46

    Ученые назвали количество кофе, необходимое для долгой жизни

    The Sun: три чашки кофе в день помогут снизить риск преждевременной смерти

    Дарья Смирнова

    Ученые выяснили, что кофе может положительно влиять на продолжительность жизни. По словам исследователей, умеренное употребление этого напитка способно снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил The Sun.

    Ученые назвали количество кофе, необходимое для долгой жизни

    Исследование ученых длилось 11 лет, в ходе него специалисты следили за британцами, которые вообще отказались от кофе, теми, кто пил только три чашки в день, и теми, кто потреблял больше трех чашек ежедневно.

    По результатам эксперимента выяснилось, что у тех, кто каждый день пил по три чашки кофе, вероятность преждевременной смерти была ниже на 12%. Кроме того, у этих людей было на 17% меньше шансов умереть от сердечных заболеваний и на 21% — от инсульта.

    «Мы обнаружили, что регулярное небольшое или умеренное потребление кофе полезно для здоровья сердца. Мы предполагаем, что оно может замедлить возрастные изменения сердца», — сказал один из авторов исследования Пал Маурович-Хорват.

    По мнению ученых, положительный эффект был зафиксирован только у тех, кто пил свежемолотый кофе, а не растворимый. Также исследователи пришли к выводу, что польза кофе для здоровья, скорее всего, связана не с кофеином, а содержащимися в нем антиоксидантами.

    Ранее врач-аритмолог Андрей Ардашев рассказал, что в умеренных дозах кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность.