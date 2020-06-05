Ученые назвали категорию людей с иммунитетом к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу нового типа был выявлен у тех людей, в организме которых есть особые Т-клетки. Они «выстраиваются» подобно барьеру на пути у недружественных бактерий и вирусов. Т-клетки могут быть даже у тех людей, которые никогда не болели COVID-19.

Однако далеко не все специалисты разделяют данную точку зрения. Некоторые отмечают, что перекрестная реакция практически никак не влияет на течение коронавируса. Они добавляют, что проведенное исследование может потерять свою актуальность, так как патоген стремительно мутирует.