Бессонницу у человека могут вызвать переживания перед сном. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета.

Мозг человека в течение дня занят различными задачами и мыслями, отметил РИА ФАН. В числе этим мыслей могут быть рабочие и домашние задачи, а также близкие люди.

В вечернее время человек обычно либо общается с кем-то, либо отдыхает за просмотром телевизора, что также отвлекает от повседневных забот.

Когда люди выключают свет и ложатся спать, все внешние отвлекающие факторы исчезают, и человек может начать беспокоится о грядущих или прошлых событиях. Именно такие волнения и выступают двумя основными источниками тревожных мыслей.

Однако гнать ил авторы исследования не рекомендуют. Это может только усугубить проблему, отметило ИА «Север-пресс». Бороться с тревожностью можно с помощью проговаривания своих чувств. В научной работе отмечено, что люди, которые рассказывали о своих беспокойствах, быстрее засыпали.

Проблемы со сном могут вызвать новогодние праздники и перенесенный COVID-19, считают специалисты-сомнологи. Проблемы со сном наблюдаются у каждого третьего, перенесшего коронавирус. Чтобы решить эту проблему, врач рекомендует просыпаться в праздники так же, как обычно. Она подчеркивает, что важно, «чтобы свет попал на сетчатку» и запустились биоритмы. Поэтому после завтрака можно поспать еще.