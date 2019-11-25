Ученые назвали главную опасность соевых продуктов

Продукты из сои могут вызывать рак и способны отрицательно влиять на гормональный фон из-за высокого содержания фитоэстрагенов. Серьезный вред здоровью также наносят гербициды, которыми обрабатывают растения.

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Такие выводы сделали французские ученые после проведения соответствующего исследования.

Как сообщило издание Неаlth.News, они проанализировали 55 продуктов из сои, включая десерты, соусы и напитки. Помимо вредных фитоэстрагенов и ядовитых гербицидов, в них нашли так называемые антипитательные вещества — кислоты. Они снижают усвоение организмом важных питательных веществ, таких как цинк, железо, магний и кальций. Также они блокируют синтез гормонов щитовидной железы, вызывают рак щитовидной железы и гипотириоз.

В соевых продуктах также содержатся соединения, которые расщепляют важнейший для организма человека фермент в желудочной железе — трипсин. Эти соединения вызывают диарею, кровотечение и спазмы желудка, а также нарушают функцию поджелудочной железы.

Процесс ферментации разрушает многие из этих антипитательных веществ. Самые распространенные в мире продукты из сои — это неферментированное молоко, тофу и детское питание.